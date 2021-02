2 osoby robią nowego gothica?

Przesyłamy informację o grze RPG, którą tworzymy.

Na pewno informacją, która może pomóc pozyskać zainteresowanie waszych czytelników, jest fakt, że jesteśmy 2 osobowym studiem. Wpisuje się to również w trend, że nad Wisłą powstają najambitniejsze projekty gamingowe na świecie.



https://farathan.com/ - nasza strona

https://www.youtube.com/watch?v=EIN5ofDwns0 - trailer

https://www.youtube.com/watch?v=GWnb_Qj-h0E - Pierwszy gameplay

https://www.facebook.com/FarathanStudio/ - facebook

https://www.artstation.com/farathan_studio -artstation

https://drive.google.com/drive/folders/14yYdjNOrYcaGGuKAbxHWPBGHO6QgyHBl?usp=sharing - tutaj screny z gry. Jeśli potrzebujecie konkretne rozmiary to piszcie.

https://www.kickstarter.com/projects/farathan/farathan-rpg-game - kickstarter

Demo będzie dostępne 15 marca. Około 2 godziny zabawy. Z pełnym angielskim voiceover.

Niestety dialogi z demo to na ten moment koniec naszych finansowych możliwości, a chcielibyśmy grę rozwijać dalej dlatego chcielibyśmy Was bardzo prosić o pomoc w zdobyciu finansowania na grę, poprzez zrobienie prostego artykułu o niej.

Na głównej stronie jak i tutaj https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=QHKX4E2AQXDH2 ludzie mogą nas wspierać. Mimo że jesteśmy 2 osobowym składem chcemy dorównać (jakością przynajmniej samej gry) studiom AAA. Na filmy przyjdzie czas :)

Gra jest po angielsku, z polskimi napisami, chyba, że zbierzemy dużo dotacji, to zrobimy też polski voiceover.

Krótki opis fabuły:

Jako najstarszy i najbardziej utalentowany syn cesarza - Eristan - musisz uratować świat przez złem, które rośnie na Twoich ziemiach. Plotki o śmierci Twojego ojca otworzyły drogę do Twojej koronacji, na którą zostałeś wezwany do stolicy - Elionu. Ale to wcale nie będzie łatwa podróż.

Poprzez wybór jednej z trzech gildii - zdecydujesz o dalszych losach całego cesarstwa. Czy chcesz kontynuować wizję ojca? Przywrócić jedno ze starych królestw?

Czy może zmienić kraj w państwo religijne wyznające jedynego "prawdziwego" boga?

Wybór należy do Ciebie